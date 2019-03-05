«فهرس» لإنقاذ أطعمة تقليدية مهددة بالانقراض

المصدر: Ⅶ إعداد: نهى حوا

أخيراً، احتفى فهرس «أرك أوف تايست» التابع لمؤسسة «سلو فوود» الإيطالية، وهي مبادرة للحفاظ على الأطعمة التقليدية ومجتمعاتها، بإضافة منتج العسل الذي يجمعه النحل من نباتات «السافانا القاحلة» في بوركينافاسو إلى قائمته المؤلفة من 5000 منتج غذائي من أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة «دويتشه فيليه» الألمانية، فإن هذا العسل يستخدمه سكان «غورمانتشيه» في منطقة تابوا ببوركينافاسو في أطباق تقليدية وأدوية كما في الاحتفالات والطقوس.

أنواع

وتشمل مواد الفهرس نباتات وأنواع حيوانات ومنتجات مصنعة، مثل جبنة «الياك» من جبال النيبال، وزبادي «بوبكوت آش» من غرب كينيا، وغيرها من المعالم الغذائية، طالما يجري تحضيرها يدوياً أو أنها معرضة للانقراض، ومن أبرز تلك المواد، جبنة الماعز المميزة «غيتوست» من أعماق «فيجورد» في النرويج.

والزعفران أو «الذهب الأحمر» كما يطلق عليه في المغرب، حيث يُزرع في سوكتانا على ارتفاع 1300 إلى 1500 عن سطح البحر من قبل 11 مزرعة صغيرة بين أكتوبر ونوفمبر، وتقطف أزهاره عند الفجر عندما تكون البتلات مغلقة، وتزال الوصمات القرمزية وهي الجزء الأكثر قيمة في الزهرة، كذلك الفانيلا التي أدخلها المستعمرون الفرنسيون إلى مدغشقر، حيث ينمو في محمية «مانانارا نورد بيوسفير» في الغابات المطرية على بعد بضعة أمتار فوق سطح البحر، ويقوم المزارعون بتلقيح النباتات يدوياً كل يوم صباح جاف ما بين شهري سبتمبر ويناير وتغذيتها حتى تأخذ الأزهار الشكل المألوف من القرون السوداء.

وتضاف إلى لائحة الفهرس حماية عادات الأسماك المحلية لنساء صيادي «إمراغن» في موريتانيا اللاتي يحافظن على المعارف التقليدية بمساعدة منظمات غير ربحية.

ثم هناك شاي «الدون» الأخضر المتخمر المعروف أيضاً بـ«دونتشا جانغهنغ» يُنتح بعناية فائقة في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وبعد عملية فنية وستة شهور من التخمير يصبح الشاي جاهزاً، علماً أن البعض يبقيه في المخازن لأكثر من 20 عاماً لتحسين مذاقه.