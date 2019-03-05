«دراجات» لمساعدة الفتيات على التعلم

المصدر: Ⅶ إعداد: نهى حوّا

قام مسؤول إحدى قرى ولاية أتربراديش الهندية ببناء مصرف «دراجات هوائية» لمساعدة فتيات القرية على الاستمرار بالتعلم، بعد أن انعدمت سبل الوصول إلى المدرسة.

ونقل موقع «نيوز 18» عن ديمبالا إحدى الفتيات، أنها كانت تصل متأخرة دائماً عن الدوام المدرسي، وأن أخريات مثلها في القرية كن على وشك ترك الدراسة للأسباب نفسها. المسؤول في القرية، باركاشيني جازوال، خرج بفكرة بناء «مصرف دراجات هوائية»، ولاقت إقبالاً وتدفقت المساعدات، فتم شراء 10 دراجات مُنحت للفتيات. وقالت ديمبالا إنها لولا دراجة المصرف لكانت تركت الدراسة.