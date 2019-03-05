ميونخ تقيم معرضاً لثقافة «الساموراي»

المصدر: برلين - د ب أ

يقدم معرض «روعة المحاربين اليابانيين»، الذي يستضيفه متحف الفنون بكونستهاله في ميونخ الألمانية، أكثر من مئة مفردة من المجموعة الخاصة بجامعي التحف الفنية الأمريكيين آن وجابريل باربييه-مولر.

وتضم المعروضات قطعاً تاريخية تخص الساموراي تتراوح بين الدروع والخوذ والأقنعة والأسلحة التي ترمز للمكانة.

وتقول القائمة على المعرض، نيرينا سانتوريوس، إن الأساطير ما زالت تغطي الساموراي حتى اليوم، حيث تمثل الشجاعة والتهذيب والولاء والتضحية بالنفس أبرز سماتهم.

وتكشف المعروضات مدى براعة الساموراي الذين كانت دروعهم مصنوعة من مواد مختلفة تشمل المعادن النفيسة والجلود والأخشاب والورنيش والمنسوجات.