بوتسوانا ترفع الحظر عن صيد الفيلة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فيما يحتفي العالم باليوم العالمي للحياة البرية في 3 مارس، جاء إعلان حكومة بوتسوانا رفع الحظر عن اصطياد الفيلة، وتشجيع مسابقات صيدها على الأراضي العامة، وتحويل لحومها إلى طعام للحيوانات الأليفة، ليوجه ضربة إلى نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان في العالم، مظهراً مدى ضعف الجهود العالمية للتوصل إلى حلول ملائمة للحفاظ على تلك الثدييات الكبيرة، أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض، والتي تفيد الدراسات عن تراجع أعدادها بنسبة 62% عالمياً خلال العقد الأخير. وأفاد موقع بلومبرغ أن القرار جاء بعد مشاورات مع باحثين وصيادين، فضلاً عن أسابيع من الاستماع لجلسات عامة.