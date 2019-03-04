اليوغا تخفّض ضغط الدم

المصدر: بيونس آيرس - رويترز

خلصت مراجعة بحثية، إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون اليوغا مع تمرينات التنفس والاسترخاء ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً، ربما يكون أقل من غيرهم.

ولإجراء الدراسة، حلل الباحثون بيانات 49 تجربة، شارك فيها 3517 شخصاً، معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر، وبدناء، ويعانون بالفعل من ضغط الدم المرتفع، أو أوشكوا على الإصابة به. وقيمت التجارب الأصغر، ضغط الدم قبل وبعد تكليف بشكل عشوائي المشاركين، إما بممارسة اليوغا أو بالامتناع عن ذلك.

وبشكل عام، تبين أن ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين الذين مارسوا اليوغا، كان أقل خمس ملليمترات زئبقية في المتوسط، مقارنة بالمجموعات التي امتنعت عن ممارسة التمرينات، كما انخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم 3.9 ملليمترات زئبقية بفضل اليوغا.