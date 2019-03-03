رحيل «أبو عواد» عن 79 عاماً

المصدر: عمان - رويترز

أكدت وزارة الثقافة الأردنية أن الممثل نبيل المشيني، الذي اشتهر بشخصية «‬‬أبو عواد»‬‬ في المسلسل الكوميدي (حارة أبو عواد)، توفي أمس عن 79 عاماً بعد مشوار طويل من العطاء الفني.

وقال وزير الثقافة محمد أبو رمان في بيان، إن المشيني «تميز بأعماله الفنية والدرامية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني بارع».

ولد المشيني في يوليو تموز 1939 وهو ابن الإذاعي اسحق المشيني وشقيق الممثل أسامة المشيني (1950-1985).

عمل في المسرح وأسس العديد من المشروعات الفنية كما قدم عشرات المسلسلات التي تعبر عن البيئة البدوية منها (رأس غليص) و(عطر النار) و(وضحا وابن عجلان) و(حنايا الغيث) و(الأندلس والمرابطون) و(مالك بن الريب) و(وعد الغريب) و(بوابة القدس). وبجانب الأعمال الفنية ترأس المشيني رابطة الفنانين الأردنيين، وعمل مذيعاً في التلفزيون الأردني، وكان عضواً في مجلس الأعيان من 2003 إلى 2005. وكرمته جهات مختلفة داخل وخارج الأردن وحصل على جائزة الدولة في الفنون عام 2017.