«سوذبي» تعرض لوحة بريشة «الكمبيوتر»

المصدر: لندن - رويترز

عرضت دار سوذبي للمزادات في لندن أول من أمس، لوحة صممها برنامج كمبيوتر ولفتت الأنظار وسط أعمال فنانين كبار.

ومن المرجح أن تحقق لوحات فنانين كبار منهم لوسيان فرويد وآندي وارهول وجان ميشيل باسكيا وروي ليختنشتاين بعضاً من أعلى الأسعار، لكن لوحة (ميموريز أوف باسرباي آي) التي ابتكرها برنامج صممه المبرمج الألماني ماريو كلينجمان ستثير الكثير من الاهتمام.

وقالت دار سوذبي للمزادات: «أول عمل متكامل ومتغير للذكاء الاصطناعي يظهر في الأسواق... يقدم عرضاً فنياً لا ينتهي».

وتتألف لوحة الذكاء الاصطناعي من شاشتين موصلتين سلكياً بكمبيوتر موضوع في صندوق خشبي عتيق التصميم. وتعرض إحدى الشاشتين وجهاً يبدو أنه لرجل والأخرى تعرض وجهاً لامرأة على ما يبدو لكن الوجهين يتغيران باستمرار وبسلاسة.

وقال كلينجمان المتخصص في استخدام شفرات الكمبيوتر لإبداع أعمال فنية «اللوحة عبارة عن آلة ابتكرتها وستظل تتغير وتنتج وجوهاً لأشخاص غير موجودين إلى الأبد».