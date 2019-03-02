الأرض معرضة لخطر يوازي قوة 15 مليون قنبلة نووية في ديسمبر

المصدر: وكالات

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " من كويكب قوته 15 مليون قنبلة نووية ،قد يرتطم بالأرض نهاية العام 2019.

وحددت " ناسا " 31 احتمالا للفترة بين عامي 2019 و2101 لارتطام الكويكب الذي يطفو في الفضاء بالأرض .

وأطلقت على الكويكب اسم (2010 GD37).

وبحسب " ناسا " فإن أقرب موعد محتمل لارتطام الكويكب بالأرض هو 28 من ديسمبر 2019، يليه احتمال في 21 ديسمبر من العام 2093.

وبنت " ناسا " توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 19 مرة خلال العام 2010 ، ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلومتر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلوغرام.

وتبلغ قوة ارتطام الكويكب بالأرض، في حال حدوثه، 260 ألف ميغاطن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما يعادل 260 تريليون كيلو غرام من متفجرات الـ "TNT"، أو ما يعادل حوالي 15 مليون قنبلة نووية بحجم تلك التي ألقيت على هيروشيما.

وتبلغ نسبة احتمال ارتطام الكويكب بالأرض فلي نهاية هذا العام 0.000000070 في المئة، ورغم ضآلته يبقى احتمالا قائما، حسب علماء "ناسا ".