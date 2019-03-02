ديزني تبهر عشاق «حرب النجوم» بكوكب جديد

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تفرد ديزني مساحة 14 فداناً في متنزهاتها لأفلام (ستار وورز)، تعرض فيها كل ما يتعلق بهذه السلسلة التي رأت النور للمرة الأولى عام 1977، مع ظهور فيلم «حرب النجوم»، وخلال العام الجاري، سيكون عشاق السلسلة على موعد مع كوكب جديد يحمل اسم «باتو»، لم يسبق أن رأوه من قبل على الشاشة الكبيرة، حيث سيحط في منطقة «ستار وورز: غالاكسي ايدج» المخصصة لأفلام السلسلة، في المدينة الترفيهية.

توسّع

ومن خلال عمل استمر 4 سنوات، سيكون أول ظهور لعالم (غالاكسي إيدج) في مدينة ديزني لاند بكاليفورنيا في صيف 2019، وفي عالم والت ديزني وورلد في فلوريدا في الخريف. ديزني التي لم تعلن بعد عن مواعيد الافتتاح، وصفت أقسام «غالاكسي ايدج» بأنها التوسع الأكثر طموحاً في متنزهاتها.

وقال مصممو المدينة الترفيهية إنهم تناقشوا حول ما إذا كان عليهم إنتاج نسخة تحاكي موقعاً معروفاً جيداً في سلسلة الأفلام مثل كوكب تاتوين أو كوكب هوث، إلا أنهم اختاروا في النهاية بناء كوكب جديد ورد ذكره في أفلام وكتب (ستار وورز) ولكنه ليس مألوفاً بعد لدى الجمهور.