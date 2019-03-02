«البحث عن البومة» يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي ـ البيان

لا يكاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتخطون تحدياً، حتى يصطدموا بواحد آخر، لدرجة أصبحت معها «موضة» تطل على الملأ بين الفينة والأخرى، فبعد تحدي «قلم الرشاقة» و«كيكي» و«شباك الطائرة» والـ«10 سنوات»، وصورة «البيضة»، ها هي صورة «البومة» تطل برأسها على الجميع، ليطلق رواد «التواصل الاجتماعي» تحدياً خاصاً تحت عنوان «تحدي البومات»، والذي يختبر القدرة على إيجاد «بومة» اختارت الاختباء في جذع شجرة، خلال ساعات النهار، لتثير تلك الصورة اهتمام الجميع.

أصل التحدي، بدأ عندما نشر المصور تاناي بانباليا، صورة التقطها في حديقة بينش الوطنية بالهند، ليثير بذلك شغف الناظرين إليها، والذين تفاعلوا معها واسعاً، وتنافسوا على تحديد مكان الطائر، الذي يصعب تمييزه بسبب تماهي لونه مع لون جذع الشجرة. ولأن «البومة» طائر ليلي، حيث ينطلق تحت جنح الظلام في رحلة بحثه عن الطعام، وبالتالي فهو يفضل النوم نهاراً، فقد كان من الصعب جداً العثور على مكان اختبائه على الشجرة، حيث أشارت صحيفة «صن» البريطانية، التي نقلت الصورة عن «سولينت نيوز» أن عملية العثور على طائر البومة قد يستغرق نحو 30 دقيقة، مبينة أن سبب ذلك يعود إلى التشابه الكبير بين لون الطائر وجذع الشجرة.