أستراليا تواجه «أحرّ صيف»

المصدر: كانبرا - د ب أ

تمر أستراليا بصيف هــو الأكثر سخونة الـــذي يتم تسجيله على الإطلاق، وفق مـــا أعلن عنه، أمس، مكتب الأرصــاد الجوية الأسترالي، حيث ذكــرت النشرة الجوية الصادرة عــن المكتب أن «السمة الأكثر قسوة لهــذا الصيف كـانت تسجيل درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة».

وقال المكتب: «يعد هذا الصيف الأعلى حرارة الذي يتم تسجيله على مستوى البلاد بالكامــل، في درجة الحرارة الكبرى والصغرى».

وقــالت لينيت بيتيو، خبيرة المناخ بمكتب الأرصاد الجوية، إن حدوث موجــات حـــر شديدة خـــلال شهـــري ديسمبر وينايــر لعبت دوراً رئيساً فـــي أن يصبح هـــذا الصيف هـــو الأكثر سخونة فـــي أستراليا، وأضـــافت: «الحرارة المرتفعة التي شهدناهــا هـــذا الصيف غير مسبوقة».