6 أقمار صناعية لمشروع عالمي يوفّر خدمات الإنترنت

المصدر: باريس - د ب أ

أطلقت شركة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس»، صاروخاً يحمل أول 6 أقمار اصطناعية في إطار مشروع عالمي طموح لخدمات الإنترنت.

وانطلق صاروخ سيوز بنجاح من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما ذكرت أريان سبيس.

وستقدم الأقمار الاصطناعية التي ستوضع في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 1200 كيلومتر، خدمات النطاق العريض عالي السرعة «حتى في أبعد المواقع على الأرض»، حسبما ذكرت شركة «ون ويب».

وأعلنت الشركة أن تجربة الخدمة للعملاء ستبدأ العام المقبل، على أن يتم بدء تشغيل خدمة التغطية العالمية بشكل كامل في عام 2021.