عقار واعد للشلل الرعاش

المصدر: دبي - عمر حرز الله

ابتكر الباحثون علاجاً جديداً لا يكتفي بوقف أعراض مرض الشلل الرعاش «باركنسون»، بل ويعكس هذه الأعراض، ما يوفر للمصابين أملاً جديداً في شفائهم.

ووجد الباحثون، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، أن زيادة مستويات بروتين طبيعي في الجسم، يمكن أن يعيد توليد خلايا دماغية جديدة، إذا تم توصيلها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنابيب، وهذا ما حدث.

وكانت الدراسة التي بلغت كُلفتها 3 ملايين جنيه استرليني، والتي تمولها شركة باركنسون في المملكة المتحدة وشركة الأدوية «فارماجنس ميديكال فارما»، قد أجرت تجربة على امتداد 5 سنوات في بريستول. وفي النهاية، توقفت أعراض الارتعاش اللاإرادي لدى بعض المشاركين، وأصبح بإمكانهم المشي دون مساعدة.

ويجري التخطيط لإجراء تجربة أخرى، ويعتقد الباحثون أن التكنولوجيا يمكن استخدامها أيضاً في إدارة العلاج الكيميائي لمرضى أورام المخ، أو اختبار عقاقير لمرضى ألزهايمر والسكتة الدماغية.