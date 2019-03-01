دبي تحقّق أمنيات ويل سميث

اختار نجم هوليوود العالمي ويل سميث، دبي، مكاناً لقهر مخاوفه وتحقيق أمنياته، في سلسلة من ست حلقات منفصلة، من برنامجه «قائمة أمنيات ويل سميث»، التي يتم بثها على «فيسبوك واتش»، تمتلئ بسحر دبي، وجاذبية معالمها، وما تقدمه من تجارب جديدة، غير مسبوقة في نوعيتها وجودتها، مستفيداً من السمعة العالمية التي تتمتع بها دانة الدنيا.

الحلقات الست، التي تم تصويرها في دبي، تصطحب مشاهديها إلى عالم الإثارة والمغامرة، التي تثريها الطبيعة الساحرة، التي توفرها دبي، وظهرت أول تلك الحلقات مساء أول من أمس، وتناولت أمنية «القفز الحر من السماء»، التي كانت أمنيته في عيد ميلاده الخمسين.

وهي الأمنية التي سيحاول تحقيقها بالاشتراك مع عائلته. يتم نشر الحلقات الجديدة من «قائمة أمنيات ويل سميث»، كل أربعاء، الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات على «فيسبوك واتش». وسيتمكن المشاهدون المولعون بالنجم العالمي، والمغرمون بدبي، أن يتابعوا علاقة سميث بهذه المدينة العالمية المحببة على قلوبهم.

واستغل النجم العالمي وجوده في دبي، لتحقيق أمنية أخرى، هي خوض «سباق سيارات الفورمولا - 1»، حيث يتجه ويل سميث وابنه «تري» إلى العاصمة أبوظبي، لخوض منافسة بين الأب وابنه في سباق ليس فيه إلا فائز واحد فقط.