بيرس بروسنان يمتطي الجمال في «دانة الدنيا»

المصدر: دبي - غسان خروب

بصورة تعيد إلى الأذهان مظهر الممثل أنتوني كوين، في «لورانس العرب»، أطل الممثل الأمريكي بيرس بروسنان، على جمهوره، عبر مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي نشرها أخيراً على حسابه في «إنستغرام»، والتي يظهر فيها رفقة طاقم تصوير أحدث أفلام «ذا ميسفيتس»، للمخرج ريني هارلن، والذين اتخذوا من أكواريوم منتجع أتلانتس في نخلة جميرا، وصحراء دبي، موقعاً لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي يجري تصويره حالياً بين دبي وأبوظبي، حيث أرفقها ببعض التعليقات التي قال فيها: إن «صوت المخرج ريني هارلن، يبدو كموسيقى تصويرية للفيلم»، وفي صورة أخرى يظهر فيها بروسنان يشرب القهوة، وفي ثالثة يمتطي جملاً، وعلق عليها قائلاً: «مع صديقي الجديد تشاك»، حيث حازت الصور ومقاطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي بروسنان، الذي اشتهر بتجسيده لشخصية «جيمس بوند».

وفي تصريحات سابقة، عبّر المخرج ريني هارلن، عن سعادته بالعمل مع بروسنان، حيث قال: «نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكنا نتطلع إلى فرصة للعمل معاً في يوم ما، وأعتقد أن بروسنان هو أفضل من يلعب بطولة هذا الفيلم».

يذكر أن أحداث الفيلم الجديد تدور حول المجرم «ريتشارد بيس»، الذي يجد نفسه محاصراً في إحدى عملياته لسرقة المقتنيات الذهبية، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة وخطرة، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً الممثلة جيمي تشونغ، والممثلة البريطانية هيرميون كورفيلد، أما السيناريو، فهو من تأليف الكاتب روبرت هيني.