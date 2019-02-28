طفلة تتعلم لغة الإشارة لتغني للصمّ

المصدر: دبي - نهى حوا

لا شك في أن قدرة الأطفال على الحب وتقبل الجميع تثير الدهشة والتواضع أحياناً، فقد قررت فتاة صغيرة بعمر 7 سنوات تعلّم لغة الإشارة لتكون قادرة على أداء مقطع غنائي يشمل الأطفال الصم، أخيراً.

وأفادت صحيفة «مترو» البريطانية، بأن مبادرتها حركت مشاعر الجمهور والقضاة، وحققت لها الفوز بالمسابقة في نهاية المطاف. ورغبت الفتاة جيسيكا ديغان، أن تشمل الجميع في مسابقة لإظهار المواهب في مدرستها في وست لوثيان بأسكتلندا. هي ليست صماء، لكنها تعلّمت لغة الإشارة، وقد أدت أغنيتها الراقية «هذه أنا» من موسيقى «ذا غريتست شومان».

الأب الفخور بابنته، مايكل ديغان، نشر مقطعاً لأداء ابنته على «تويتر» فحصد أكثر من 240 ألف مشاهدة، مع 1700 إعادة للتغريدة، و14 ألف إشارة إعجاب.