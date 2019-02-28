أصغر طفل في العالم يغادر المستشفى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة «كيو» في طوكيو أن طفلاً يبلغ وزنه 268 غراماً، خرج من الرعاية في مشفاه بعد أن وصل وزنه إلى 3238 غراماً، ليصبح أصغر طفل في العالم يعود إلى منزله بصحة جيدة.

وقالت الجامعة إن الطفل ولد في قسم الطوارئ في أغسطس العام المنصرم، حيث توقف وزنه عن الزيادة في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل وقرر الأطباء أن حياته في خطر.

وكان الطفل صغيراً جداً عند الولادة لدرجة أنه كان يمكن وضعه في كفين. ولكن بعد أن عالجه الأطباء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، عن طريق إدارة تنفسه وتغذيته، نما بشكل مطرد وكان قادراً على الرضاعة الطبيعية.

يشار إلى أن حامل الرقم القياسي السابق ولد بوزن 274 غراماً في ألمانيا في عام 2009.