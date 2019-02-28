ديناصور من البالونات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

يحط فنانون قادمون من نيويورك، رحالهم في دبي قريباً، للمشاركة في معرض «مايكر فير» للمبتكرين والمبدعين، وسيقدمون خلاله عملاً إبداعياً بوساطة البالونات.

وتنقل وكالة «أسوشييتد برس» عن فناني «إريغامي» في مدينة روشستر بمقاطعة مونرو في نيويورك، قولهم إنهم سيبتدعون تمثالاً من البالون بطول 13 قدماً عن رمز «مايكر فير»، المصنوع على شكل روبوت، ويخططون لإشراك الجمهور في المشروع.

وتضم مشروعات الفريق ديناصوراً عملاقاً من البالون قُدم لمتحف فيرجينا للتاريخ الطبيعي، وتمثالاً بالونياً يدعى «فانتاستيك فلاينغ أوكتوبوس». ويتيح معرض «مايكر فير» مساحة للمبدعين من مهندسين وفنانين وعلماء وحرفيين، لإظهار هواياتهم وتجاربهم ومشروعاتهم.