رسوم مقابل دخول «البندقية»

المصدر: البندقية (إيطاليا) - رويترز

صوت مجلس مدينة البندقية، بفرض رسوم دخول على الزوار، للمساهمة في تمويل الاعتناء بالمدينة الإيطالية الجميلة، التي يتوافد عليها الكثير من السائحين، وتعد من مواقع التراث العالمي.

ويقصد نحو 25 مليون سائح المدينة سنوياً، بينهم نحو 14 مليوناً يقضون فيها يوماً واحداً فقط، ما يحرم متاجر المدينة من أي دخل.

وصدق أعضاء المجلس بأغلبية ساحقة على فرض رسوم الدخول، خلال اجتماع مساء أول من أمس، قائلين إن كل من يأتي إلى البندقية لقضاء يوم، سيدفع ثلاثة يوروات (3.42 دولارات)، حتى يسمح له بدخول المدينة. وقال رئيس البلدية لويجي بروجنارو، الذي تصدر هذه الجهود: «إنها نقطة تحول مهمة في إدارة تدفقات السائحين على البندقية».

وسيُعفى من الرسوم، السائحون الذين يقضون الليل في الفنادق المحلية، والأطفال أقل من ست سنوات.