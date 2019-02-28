تقنية مبتكرة لعلاج الصلع

المصدر: دبي - عمر حرزالله

يمكن لبصيلات الشعر في المستقبل أن تـُخزن في بنك خاص بها، ويتم استنساخها واستخدامها في وقت لاحق لعلاج الصلع، وخاصة الصلع الوراثي الذي يصعب إعادة نمو الشعر فيه.

ووفقاً لـ«ديلي ميل» فإن شركة «هيركلون» البريطانية ستتيح لملايين البالغين الحصول على بصيلات مأخوذة من فروة رؤوسهم في سن الشباب وتخزينها تحت درجة حرارة باردة جداً، وستبدأ هذه الإجراءات العام المقبل.

وستتم مضاعفة الخلايا داخل بصيلات الشعر مخبرياً، وعندما يبدأ تساقط شعر الشخص، ستُحقن الخلايا مجدداً في فروة رأسه لتعزيز نمو الشعر، وإيجاد أكبر عدد من الشعرات في أي وقت.