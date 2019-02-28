فخر وإنجازات

المصدر: تصوير: دينيس ملاري

تزينت واجهة برج خليفة، ليلة أمس، بصور قادة دولة الإمارات، إلى جانب صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة اختتام فعاليات شهر الابتكار لعام 2019، وذلك في دلالة على تميز وارتقاء الدولة وتقدمها العصري المستند إلى جذور قوية وعميقة لنهضة رسخها القائد المؤسس، وتتابعها وتبني عليها قيادتنا الرشيدة اليوم، رافعة من شأن العلم والابتكار كركيزتين لرفاهية الشعب وتقدمه.