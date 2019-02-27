بالفيديو.. عودة النحلة العملاقة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تم العثور في جزر مالوكو الشمالية بإندونيسيا على أضخم نحلة في العالم أو النحلة العملاقة (Megachile pluto ) حية من قبل فريق بحث صغير مؤلف من المصور كلاي بولت، وعالم الحشرات ايلي وايمان من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، واثنين من علماء الأحياء من جامعة جيمس كوك في أستراليا، ومرشدين محليين.

ويبلغ طول هذه النحلة السوداء العملاقة حوالي أربعة سنتيمترات للإناث، وأقل بالنسبة للذكور.

وقد سمي هذا النوع من النحل بالنحل والاس، لأول مرة من قبل عالم الطبيعة ألفريد راسل والاس في 1858، وكان العلماء بعد هذا التاريخ يعتقدون أنها انقرضت حتى أعيد اكتشافها في العام 1981 من قبل عالم الحشرات آدم ميسير.

ومنذ ذلك الحين، اختفت عن الأنظار مرة أخرى، حيث أدت ندرتها إلى إدراجها كواحد من أكثر 25 نوعًا مهددا بالانقراض ومطلوب حمايتها ضمن جهود الحفاظ على الحياة البرية العالمية، وكون بيئتها مهددة بإزالة الغابات.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها العلماء الأجانب هذه النحلة في بيئتها الطبيعية منذ ملاحظة آدم ميسير قبل 38 عامًا.

يذكر أن هذا النوع من النحل مطلوب لدى التجار غير الشرعين، ما يدعو لوجوب حمايته، حيث تم في العام 2018 بيع عيّنتين من نحل والاس على موقع eBay، بحسب موقع (Futura) الفرنسي.