قصر ألف ليلة في قلب فيتنام

المصدر: دبي - البيان

آخر شيء نتوقع أن نجده وسط منطقة ريفية فيتنامية هو قصر مذهل، شبيه بقصور ألف ليلة وليلة، بسقف مطلي بالذهب وواجهة مذهلة.

ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط المشهد في قلب مدينة جيا فيان، في مقاطعة نينه بينه في فيتنام، بحسب موقع «أوديتي سنترال».

وكانت فيتنام مستعمرة فرنسية لأكثر من 6 عقود، لذا يجب أن تكون هذه الأعجوبة ذات المظهر الجذاب بقايا محفوظة جيداً عن تلك الفترة. لكن قصر «ثانه ثانغ» لا علاقة له بالاستعمار الفرنسي أو التاريخ الفيتنامي بشكل عام. فهذا المجمع الفخم هو مسكن لملياردير محلي أنفق ما بين 12 و17 مليون دولار لتحقيق حلم العيش في قصر حقيقي.