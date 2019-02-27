الألمان يرغبون في العمل من المنزل

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع حديث أن معظم الألمان يأملون في قانون يسمح لهم بالعمل من المنزل. وجاء في استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي لصالح شبكة التحرير الصحافي بألمانيا، وتم نشره أمس، أن 68% من الألمان يؤيدون خطط وزارة العمل الاتحادية بهذا الشأن.

وأوضح الاستطلاع أن 28% من هؤلاء الأشخاص يؤيدون ذلك بشدة، ويؤيده 40% «نوعاً ما».

ورصد الاستطلاع تأييداً كبيراً لهذه الخطط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، حيث بلغت نسبة التأييد بين هذه الفئة العمرية 71%. كما زادت الرغبة في العمل من المنزل بين النساء عنها بين الرجال، حيث بلغت لدى النساء 72% وبلغت لدى الرجال 64%.