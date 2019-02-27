ذاكرة الحوت الأزرق تعينه على إيجاد الطعام

المصدر: كاليفورنيا - د ب أ

رجح باحثون من الولايات المتحدة امتلاك الحوت الأزرق العملاق ذاكرة ضخمة، حيث يعتمد هذا الحوت على قدرته على التذكر، أكثر من اعتماده على وفرة الغذاء في مكان ما أو على الظروف البيئية.

وحذر الباحثون تحت إشراف بريانا أبرامس، من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، في دراستهم التي نشرت أول من أمس، في مجلة «PNAS» التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم؛ من أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تصبح في أوقات التغير المناخي خطراً على هذه الحيوانات البحرية المهددة، لأنها لا تستجيب للظروف المتغيرة بالمرونة الكافية.

والحوت الأزرق هو أضخم حيوان على سطح الأرض.