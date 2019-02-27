شاهد.. تسونامي الجليد

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

لوحظ في بلدة فورت إيري الكندية تحرك لجدران الجليد في نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت "باري ماتش" الفرنسية.

فخارج المشهد الزمني. وقعت نهاية هذا الأسبوع، في بلدة فورت إيري الكندية الواقعة شرقي مقاطعة أونتاريو، ظاهرة طبيعية غريبة أدهشت السكان المحليين، حيث شاهدوا بأم أعينهم كتلا ضخمة من الجليد تلج مدينتهم قادمة من النهر.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية عديدة، فقد تمت مشاهدة الظاهرة المخيفة في الضفة الأخرى لبحيرة إيري، وفي أماكن عدة بولاية نيويورك.

وقد تم تداول صور للظاهرة عبر الشبكات الاجتماعية في مختلف أرجاء العالم.

وقال مايك نايكو، من الأرصاد الجوية لقناة ABC7 الإخبارية، إن تسونامي الجليد قد يتشكل عندما تدفع الرياح العنيفة الجليد الموجود على سطح الماء إلى اليابسة، مضيفاً أن سرعة الرياح في منطقة البحيرات وصلت في عطلة نهاية الأسبوع إلى هذه 100 كلم / ساعة.

ولمواجهة هذه الكتل الجليدية الخطرة المتجهة نحو اليابسة اضطرت السلطات الكندية لإغلاق منتزه نهر نياجرا، لتجنب أي حادث.

وكتبت فوكس نيوز "يمكنك أن ترى تلالا جليدية بارتفاع (7.6 م) و(9.1 م)".

ووفقًا لـ National Geographic، فقد سبق ملاحظة ظاهرة تسونامي الجليد في الماضي، وبالضبط العام 1822، كما تمت دراستها من طرف علماء الطبيعة الأمريكيين.