21 مليون دولار ثمن عمر ضائع

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قال مسؤولون إن رجلاً من كاليفورنيا دِين خطأ بقتل صديقته السابقة وابنها قبل نحو 40 عاماً حصل على تعويض قدره 21 مليون دولار من مدينة سيمي فالي بموجب تسوية.

وصدر بحق كريغ كولي (71 عاماً) حكم بالسجن مدى الحياة في حادثة وقعت عام 1978، وهي قتل شريكته السابقة روندا ويتشت وابنها دونالد (4 سنوات) في شقتهما. وأصر المتهم مراراً وتكراراً على أنه بريء وحصل على عفو في 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيري براون، بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووي لصالحه.

وقال رئيس بلدية سيمي فالي إريك ليفيت في بيان «رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولي بأي أموال، فإن تسوية هذه القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام به له ولمجتمعنا».