اليابان تتجه لحظر صيد الدلافين

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

قد يصبح صيد الدلافين في تايجي، بلدة صيد الحيتان في اليابان، غير قانوني قريباً. ووفقاً لصحيفة «غارديان»، فإن الشركات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية اليابانية، ووكالة «لايف» للتحقيق، قدمت أخيراً دليلاً جديداً لفائدة إنهاء عمليات صيد الدلافين للصالح العام.

وأثار صيد الدلافين في تايجي غضباً شعبياً بعد أن سلط فيلم «The Cove» في عام 2009 الضوء على الطبيعة القاسية لهذه الممارسة، حيث تجمع الدلافين في خليج صغير ليتم صيدها.

وتشير مذكرة قدمتها هذه المنظمات بشأن الدلافين إلى أن طريقة صيدها غير إنسانية، حيث تترك الدلافين لتنزف عدة دقائق، ما يؤدي لنفوقها بصورة بطيئة ومؤلمة.