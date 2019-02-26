1.6 مليون تغريدة على حساب مالك

المصدر: دبي - البيان

لم يكد يصعد الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، على مسرح دولي، لاستلام جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الملحمة البوهيمة»، والتي أعلنت نتائجها أمس في لوس أنجليس، حتى ارتفعت أسهمه في شبكات التواصل الاجتماعي، ليحصد مالك عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» نحو 1.6 مليون تغريدة، ليتصدر بذلك نقاشات وتفاعلات المغردين من حول العالم، خلال الإعلان عن نتائج جوائز الأوسكار، حيث كان مالك بمثابة مفاجأة الحفل، ولاسيما أنه ينحدر من أصول عربية، ليكون بذلك ثاني عربي يقف بعد الراحل عمر الشريف على منصة الأوسكار.

مالك خاطب الجمهور بكلمة قال فيها: «أنا ابن لوالدين مصريين مهاجرين، وأنا ابن الجيل الجديد من الأمريكيين»، ما أثار عاصفة تصفيق حارة في المسرح. وتناولت التغريدات كذلك أبرز لحظات المشاهير خلال الحفل.