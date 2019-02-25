«أورفيش».. سمكة سيئة الطالع في اليابان

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

يعتقد اليابانيون في حسن وسوء الطالع إلى حد كبير، وتخشى اليابان هذه الأيام أن تصيبها الزلازل أو موجات التسونامي العاتية المدمرة لسوء الطالع، لأنهم عثروا على سمكتين كبيرتين من نوع يعتبره اليابانيون مصدراً للتشاؤم.

السمكة سيئة الطالع تسمى «أورفيش» (المجدافي) التي يمكنها أن تنمو إلى أن تصل إلى طول 11 متراً، تصعد إلى سطح المياه عندما يكون هناك كارثة في الأفق، حسب اعتقاد اليابانيين في أسطورة قديمة.

وتأكد الآن أن سمكتين من هذا النوع تم اصطيادهما أحياء خلال الأسبوع الجاري. وقال مصدر ياباني إن السمكتين كانتا تتحركان بقوة وعنف شديدين داخل الشبكة، وكانتا تبدوان غامضتين وغريبتين.

كما قذفت الأمواج بعدد كبير من هذا النوع من السمك النافق إلى الشواطئ في اليابان في الأشهر الماضية، ومنذ ذلك الحين يخشى اليابانيون أن تقع زلازل في بلادهم.