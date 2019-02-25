إبداعات فنانين عرب بمزاد في دبي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم دار «كريستيز» في دبي إقامة مزاد مخصص لعرض إبداعات الفنانين العرب المنتمين إلى القرن الماضي والمعاصرين خلال مارس المقبل.

ووفقاً لما أعلنته الدار على موقعها الشبكي، سيقام المزاد تحت عنوان «الفن الشرق الأوسطي العصري والمعاصر»، وسيجري يوم 23 من مارس المقبل بفندق «جميرا أبراج الإمارات» بشارع الشيخ زايد.

وبحسب ما ذكرته هالة خياط، مديرة إدارة الفنون الشرق أوسطية وكبيرة الاختصاصيين لدى «كريستيز» في دبي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن مصدر الأعمال المعروضة في المزاد هو 12 جهة متخصصة في جمع إبداعات الفنانين العرب من أنحاء العالم كافة.