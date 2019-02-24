ابتكار ثقافي

المصدر:
  • تصوير: سالم خميس
التاريخ:

Ⅶ تعكس الأعمال التي تُعرض في مركز جميل للفنون، الوجهة الثقافية المبتكرة التي تقدمها «فن جميل»، أحد أول المؤسسات للفنون المعاصرة بمنطقة الجداف في دبي، موضوعات الطبيعة وعلاقتها بالإنسان إلى جانب ما يُعرض من مجسمات فنية وغيرها من فنون.

 

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