أندريا بوتشيلي على جزيرة ياس

المصدر: البيان الالكتروني

يعود النجم العالمي أندريا بوتشيلي من جديد إلى أبوظبي ليحيي أمسية في أبريل، ويلتقي خلالها بمعجبيه في ميدان دو في جزيرة ياس.

ويقدم المغني التوسكاني مزيجاً من الموسيقى الأوبرالية وأغنياته المشهورة، إضافة لتقديم أغنيات جديدة من أول ألبوم له منذ 14 عاماً.

ويقول بوتشيلي، عندما كان موسيقياً شاباً، اعتبر صوته هو الآلة الموسيقية المفضلة لديه، واختار أن يبدأ مسيرته كمغني تينور بعد نجاح أغنيته "Con Te Partirò" التي أثرت بالمستمعين في مختلف أنحاء العالم، ومن بين محطاته المهنية الكبيرة، يعتبر بوتشيلي أن أبرزها الغناء مع توني بينيت، ولوتشيانو بافاروتي، وبلاسيدو دومينغو، وسيلين ديون.