جبل من المحار يغطي جزيرة كونتش

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لا تبدو جزيرة كونتش من الناحية الفنية شبيهة بالجزر ، بل هي عبارة عن جبل من صدفات المحارات يستخرجها الصيادون من المكان نفسه على مدى آلاف السنين.

وتقع كونش شرق جزيرة أنيغادا ، ثاني أكبر جزر فيرجن البريطانية ، في منطقة البحر الكاريبي ، وتعد منطقة جذب سياحي مذهلة وشهادة على شعبية لحوم المحار في أوساط السياح بهذا الجزء من العالم.

ومنذ آلاف السنين ، كان الصيادون المحليون يغوصون في المياه الضحلة على أحد جوانب جزيرة أنيغادا بحثًا عن هذه الحلزونات البحرية بطيئة الحركة والقوية ، وكثير منهم كانوا يلقون القواقع الكبيرة في المكان نفسه، مما كون جبل كونتش المؤلف من أصداف المحار.