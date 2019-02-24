«الوشق العربي» يظهر في العين للمرة الأولى منذ 35 عاماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، تسجيل مشاهدة الوشق العربي في متنزه جبل حفيت الوطني بمدينة العين في وقت سابق من الشهر الجاري.

والوشق العربي حيوان متوسط الحجم من فصيلة السنوريات، ويمتاز بلونه الرملي وأذنيه السوداوين الطويلتين، وقد شوهد لآخر مرة في إمارة أبوظبي عام 1984.

وقد التقطت صور الوشق العربي من خلال كاميرا مراقبة خاصة ضمن الشبكة التي تديرها الهيئة، وتضم أكثر من 45 كاميرا تعمل على مدار الساعة، وتلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها، وذلك ضمن برنامج الهيئة طويل الأمد لدراسة ومراقبة المناطق المحمية والموائل الحساسة بيئياً في جميع أنحاء الإمارة.

ورغم أن الوشق يعرف بشكل عام بأنه من الحيوانات التي تنشط ليلاً، إلا أن الهيئة تمكنت من الحصول على صور نهارية وليلية لأحد ذكور هذه الفصيلة التي تعرف بأنها تصطاد الطيور والقوارض والثدييات الصغيرة تحت أشعة الشمس خلال المواسم الباردة، ويمكن أن تعيش لفترة طويلة دون شرب الماء.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي، إن الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون المناطق المحمية في الإمارة يعد أولوية رئيسية بالنسبة لهيئة البيئة - أبوظبي.

وتأتي إعادة اكتشاف الوشق العربي في أبوظبي ليسلط الضوء ليس فقط على أهمية الحفاظ على الموائل الحيوية في الإمارة فحسب، بل على أهمية أدوات وأساليب البحث المتقدمة التي نطبقها لمعرفة المزيد عن بيئتنا وجميع مكوناتها.

ونحن بدورنا سنواصل جهودنا في صون ورصد الحياة البرية والنظم البيئية المحلية، ما سيساعدنا في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وندعو عامة الجمهور لمشاركتنا في هذا المسعى.