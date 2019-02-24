عقار للتعافي من جلطات الدماغ

المصدر: Ⅶإعداد: عمر حرز الله

توصلت دراسة حديثة، إلى أن عدم وجود جين معين من الجسم قد يكون في الواقع ميزة للناجين من السكتات الدماغية.

ونقلت «ديلي ميل» عن باحثين في جامعة كاليفورنيا بلوس آنجلس، قولهم إن الأشخاص الذين لا يوجد لديهم جين «CCR5»، قادرون على استعادة الوظائف الإدراكية والحركية بسرعة أكبر، وبشكل كامل، بعد إصابتهم بسكتة دماغية.

وهذا الجين هو نفسه الذي يسمح لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بإدخال خلايا معينة، وفقاً لأبحاث سابقة. وتقول الدراسة الجديدة، إن استخدام عقار معتمد بالفعل من قبل إدارة الأغذية والعقاقير لحجب هذا الجين، قد يساعد المرضى المصابين بسكتة دماغية خفيفة أو معتدلة، على التعافي بشكل أفضل من المرض. وهذه السكتات الدماغية، قد تكون موهنة، ما يؤثر في الحركة والذاكرة والوظائف الإدراكية.