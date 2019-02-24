رحلة تجريبية من «سبيس إكس» للفضاء

المصدر: كيب كنافيرال - رويترز

أعطت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، موافقتها النهائية لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لقيام مركبة مصممة حديثاً بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس المقبل.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسية أمام مساعي سبيس إكس، لمساعدة ناسا على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة، الذي توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء في 2011.

ومنحت ناسا شركة سبيس إكس 2.6 مليار دولار وشركة بوينج 4.2 مليارات دولار، لبناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من محطة الفضاء الدولية وإليها، وهي مختبر أبحاث موجود على بعد 402 كيلومتر من الأرض.