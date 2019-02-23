«تيرانوصور» يردم فجوة 70 مليون عام

ذكر علماء أن «تيرانوصوراً (نوع من الديناصورات) صغيراً»، تم اكتشافه مؤخراً في ولاية «يوتا» الأمريكية يساعد علماء الحفريات في ملء فجوة 70 مليون عام، فيما يتعلق بارتقاء عائلة الـ«تيرانوصورويدات» إلى رأس قائمة الحيوانات المفترسة.

وقد نشرت الدراسة بهذا الشأن في ورقة بحث موسعة ضمن مجلة «كوميونيكيشنز بيولوجي» أول من أمس.

ويعتقد علماء الحفريات أن الديناصور الصغير، الذي يبلغ طول أطرافه الخلفية 1.2 متر ويزن نحو 78 كيلوغراماً، هو حلقة الوصل بين التيرانوصورات البدائية متوسطة الحجم، التي تعود للعصر الجوراسي، والأخرى المهيمنة في العصر الكريتاسي (قبل نحو 81 مليون عام). وسيشكل هذا الكشف العلمي مرجعية وقيمة مهمة ستثري أبحاث العلماء في المجال. واشنطن - د ب أ