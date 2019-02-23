مسبار يستكشف نشأة الحياة على مذنّب يبعد 300 مليون كيلومتر

قالت وكالة الفضاء اليابانية أمس، إن مسبار الفضاء (هايابوسا2) هبط على مذنب يبعد أكثر من 300 مليون كيلومتر عن الأرض في مهمة تهدف لجمع معلومات عن نشأة الحياة.

وهبط المسبار على المذنب (ريوجو) الذي يبلغ قطره نحو 900 متر، بعد إرجاء أول محاولة في أكتوبر الماضي بسبب صعوبة تحديد نقطة للهبوط على السطح الصخري للمذنب. وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن المسبار أطلق مقذوفاً صغيراً على سطح المذنب لجمع جسيمات يأمل العلماء أن يعيدها المسبار إلى الأرض لتحليلها.

وقال مدير المشروع يويتشي تسودا في مؤتمر صحافي «ربما نكون تسببنا في بعض القلق بسبب التأجيل لكننا مضينا في خطتنا دون أخطاء على مدى الشهور الأربعة الماضية لتحقيق هبوط ناجح». وهذه هي ثاني مركبة فضاء يابانية تهبط على مذنب بعد هبوط المسبار هايابوسا على سطح مذنب إيتوكاوا القريب من الأرض في عام 2005. وكان أول مسبار يجلب تراباً من أحد الكويكبات للأرض برغم أن الكمية لم تكن كبيرة.

ويعتقد أن المذنبات تشكلت في بداية النظام الشمسي ويقول العلماء إن ريوجو ربما يحتوي على مواد عضوية ساهمت في الحياة على الأرض. ووفقاً لخطة وكالة الفضاء من المقرر أن يلامس (هايابوسا2) سطح المذنب ويرتفع ما يصل إلى ثلاث مرات. طوكيو - رويترز