نسخ رقمية لأشهر لوحات فان غوخ

المصدر: باريس - رويترز

يقدم معرض «لواتيليه دي لوميير» نسخاً رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان غوخ، ومنها «ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون» (ستاري نايت أوفر ذا رون)، و«ساحة كنيسة تحت المطر» (تشرشيارد ان ذا رين) على شاشات على الأرضية والجدران.

ومع التنقل بين المراحل المختلفة يترقرق الماء عبر الضوء، ذلك بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري. وقال ميكيل كوزيجو، مدير المعرض لرويترز: «بالطبع سنعرض لوحة ستاري نايت كما سنعرض (لوحات مليئة) بزهور عباد الشمس والسوسن».

وأضاف: «الفكرة هنا، اقتراح شيء مختلف عن المتاحف الكلاسيكية. ويُسمح للزوار بالدخول للوحات فعلياً».

وقد افتتح معرض «فان غوخ، لا نوي إيتواليه» أمس، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وهو ثاني مشروع للفن الرقمي بعد معرض جوستاف كليمت في عام 2018.