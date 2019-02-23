فساتين من الشوكولاته تضفي تشويقاً على مؤتمر في بلجيكا

المصدر: ■ بروكسل - رويترز

ربما لا يُسمح لعارضات الأزياء بتناول الكثير من الشوكولاته، ولكنهن في المقابل ارتدين كميات كبيرة منها، خلال عرض ضم 13 ثوباً مصنوعة بالكامل من الشوكولاته في بلجيكا، إذ أضفى العرض لمسات تشويق وجاذبية خاصة، كسرت جمود مؤتمر ومعرض وورش عمل متخصصة نظمت حول الشوكولاته البلجيكية.

عرض الأزياء الغريب هذا، يعد جزءاً من معرض (صالون دو شوكولا) السنوي الذي يضم برامج متنوعة عن الشوكولاته البلجيكية التي يتباهى البلجيكيون بأنها الأفضل في العالم، وفيه تعاون صانع الشوكولاته البلجيكي الشهير فردريك بلونديل مع مصمم من بيرو، لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية القديمة كليوباترا مزين بقطع من الشوكولاته.

ابتكاروتشير التقارير إلى أن بعض المصممين قضوا أسابيع في صناعة الآلاف من قطع الشوكولاته على الأثواب، بينما صُنع بعضها بالكامل من الشوكولاته، ومنها ثوب صممه الثنائي جان كريستوف أوبير وجيوفاني بياسيولو، وهما : صانع شوكولاته ومصمم أزياء.

مسحوق

جان كريستوف أوبير، قال: «كل شيء مغطى بالشوكولاته ومسحوق الكاكاو. يحتوي هذا الثوب على أكثر من 5 كيلوغرامات من الشوكولاته تقريباً، ونحو 3 كيلوغرامات من مسحوق الكاكاو». وأضاف أن الكمية الكبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاته جافة، ما يقلل احتمالات ذوبانها.

شعبية

وتمثل هذه الفعالية أحد نماذج البرامج الابتكارية التي تتبناها شركات متخصصة، غاية الترويج لاستهلاك منتجاتها من الشوكولاتة بأساليب جاذبة.