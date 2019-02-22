يستغل قمة ترامب وكيم لبيع أزياء جديدة

المصدر: هانوي - د ب أ

تمثل القمة الوشيكة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فرصة لمصمم القمصان «التغ شيرت» الفيتنامي ترونغ ثانه دوك لإطلاق مجموعة جديدة من الأزياء.

وبالرغم من أن هذه المجموعة ربما لا تحظى برونق عروض الأزياء في باريس أو ميلانو أو نيويورك، فإن متجر دوك في هانوي يجذب الانتباه بسبب خط أزياء جديد يحمل عنوان كيم وترامب.

وباع دوك 56 عاماً بالفعل نحو 200 قميص في يوم واحد حتى بعد ظهر أمس الخميس، في اليوم الأول من طرح الأزياء الجديدة للبيع. وزادت حركة الشراء بنسبة 50% تقريباً على المتوسط اليومي، حسبما يقول المصمم.