متجر ياباني لإزالة الشيب

المصدر: دبي - عمر حرز الله

يشتهر متجر الحلاقة شيراجانوكي الرئيس، بتخصصه في إزالة الشعر الأبيض في طوكيو باليابان يدوياً، فيجعل زبائنه أصغر سناً من عمرهم الحقيقي.

وعملية نزع الشعر الرمادي هي عملية شاقة، وعادة ما يطلب المرء من شخص آخر أن يؤدي له هذه الخدمة، إلا أن الأمر قد يصبح محرجاً بعد فترة من الزمن، عندما يغطي الشيب معظم فروة الرأس. لإنجاز هذه المهمة الشاقة مقابل مبلغ من المال.

حيث يتقاضى المتجر وفقاً لـ «أوديتي سنترال»، ما يعادل 36 دولاراً عن كل 30 دقيقة من نتف الشعر الأبيض، و67 دولاراً لكل 60 دقيقة، و9 دولارات لكل 10 دقائق إضافية يقضونها في تخليص رأسك من علامات الشيخوخة المزعجة.