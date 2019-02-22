اكتشاف أكبر نحلة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

إذا كنت تخشى النحل لابد أن تنظر الجهة الأخرى الآن؛ لأن أحدهم عثر على أكبر نحلة في العالم في جزر مولوكاس الشمالية بإندونيسيا، بعد مرور 38 عاماً على مشاهدتها آخر مرة.

النحلة العملاقة تسمى نحلة والاس، ويصل طولها إلى 2.5 بوصة، أو ما يعادل أصبع الإبهام في يد الإنسان.

وتتمتع تلك النحلة أيضاً بفكّ كبير الحجم، ويصل حجمها أيضاً إلى أربعة أضعاف النحل العادي.

وقال كلاي بولت، أول من صوّر هذه النحلة: «إنه من المدهش حقاً أن ترى تلك النحلة أو الحشرة العملاقة، كما أطلق عليها، بعد أن كنا متأكدين أنها لم تعد موجودة، لكننا رأينا دليلاً حياً أمامنا في البرية».

وأضاف: «كان جميلاً أن ترى مدى جمال المخلوقات في الطبيعة وتسمع صوتها وترى أجنحتها الكبيرة وهي تطير بجانب رأسي».

وقال بولت: «إن حلمي الآن هو الحفاظ على هذه النحلة في هذا الجزء من إندونيسيا»، وأشار بالفخر إلى السكان المحليين هناك.