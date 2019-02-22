«السيف» دبي بين أفضل وجهات العالم متعددة الاستخدامات

المصدر: إعداد - سيد صالح

لا يكاد المشهد المعماري المزدهر في دبي يتوقف عن ازدهاره وتطوره المتواصل. وفي كل مرة يخطو هذا المشهد خطوة إلى الأمام، يجذب أنظار العالم مؤكداً أن دبي مدينة متجددة دوماً.

ولعل مشروع منطقة/‏‏وجهة «السيف» التراثية بالقرب من «خور دبي»، والمعروف اختصاراً باسم مشروع «السيف دبي»، يُعَدُ واحداً من أبرز المعالم في رحلة التجديد العمراني المستمرة من دون انقطاع في دبي.

وأثار هذا المشروع، وتحديداً الجانب العصري منه، إعجاب واهتمام الأوساط المعمارية على مستوى العالم.

وتمثل ذلك في اختيار لجنة التحكيم المنظمة لجوائز «السوق الدولية للمحترفين في مجال العقارات»، والمعروفة اختصاراً باسم «إم آي بي آي إم»، لمشروع «السيف دبي»، كواحد من ضمن أربعة مشروعات عقارية على مستوى العالم مرشحة للفوز بجائزة «أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات».

ضمن جوائز المسابقة لهذا العام.ومن المعروف أن جوائز «إم آي بي آي إم» تُعَدُ واحدة من أكبر وأشهر الجوائز العالمية التي تُمنَح في مجال العقارات، مشروعات التطوير العمراني والإبداع المعماري. ويترقب المصممون والمهندسون المعماريون.

وكذلك شركات التطوير العقاري، بلهفة بالغة إعلان نتائج هذه الجوائز بمختلف فئاتها في مارس من كل عام، وهو الموعد التقليدي للإعلان عنها بالتزامن مع إقامة «إم آي بي آي إم»، والتي تعد أيضاً واحدةً من أكبر المعارض العقارية على مستوى العالم.

روعة التصميم

وتستضيف مدينة «كان» الفرنسية فعاليات «إم آي بي آي إم» كل عام في «قصر المهرجانات» بالمدينة. وستقام دورة هذا العام خلال الفترة من 12 وحتى 15 مارس المقبل.وكان أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بجوائز «إم آي بي آي إم» قد اجتمعوا مطلع الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، لاختيار المشروعات العقارية المتأهلة إلى المرحلة النهائية في كل فئة من فئات الجوائز.

وأثار اختيار «السيف دبي» للمرحلة النهائية في فئة «أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات» لهذا العام اهتمام شركة «إيجي» الفرنسية الشهيرة المتخصصة في عدة أنشطة أهمها التطوير العمراني، فنشرت الشركة أمس تقريراً خاصاً عن المشروع.

وسلط تقرير «إيجي» الضوء على المشروع وذكرت أن ترشيحه للمرحلة النهائية من الجائزة يعكس روعة تصميمه والبراعة في تنفيذه. وأضاف التقرير أن «السيف دبي» بات قريباً جداً من الظفر بالجائزة.