عقار واعد عالج شابة من السرطان والشلل والعمى

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

باشر الباحثون الأمريكيون التجارب السريرية على عقار واعد يعرف باسم "إيفيروليموس" (everolimus) مصنع من قبل شركة الأدوية السويسرية نوفارتس، وهو معروف تحت الاسم التجاري أفينيتور.

وأفادت "ديلي ميل" أن هذا العقار يعمل عن طريق عرقلة بروتين معين تستخدمه الخلايا السرطانية في التكاثر والنمو.

وجاءت هذه التجارب بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الدواء لعلاج سرطانات الدماغ والثدي والكلى والبنكرياس مع أدوية أخرى تستخدم لمنع رفض زرع الكلى أو الكبد.

وقد اختبر العقار على فتاة أمريكية من ميريلاند مصابة بسرطان الدماغ في مرحلة متقدمة وخطيرة، بعد أن فشلت كل العلاجات التقليدية في شفائها، وأصيبت بالشلل والعمى شبه الكلي.

ولاحظ الباحثون أن العقار قلص أورامها الخبيثة بشكل كبير في التجارب السريرية وشفاها من جميع الأعراض الجانبية، فعادت لممارسة حياتها الطبيعية بعد أن كانت على وشك الموت.