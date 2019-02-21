حيلة يابانية لإزالة الشيب من الرؤوس

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يشتهر متجر الحلاقة شيراجانوكي الرئيسي، بتخصصه في إزالة الشعر الأبيض في طوكيو باليابان يدويا، فيجعل زبائنه أصغر سناً من عمرهم الحقيقي.

وعملية نزع الشعر الرمادي هي عملية شاقة، وعادة ما يطلب المرء من شخص آخر أن يؤدي له هذه الخدمة، إلا أن الأمر قد يصبح محرجًا بعد فترة من الزمن عندما يغطي الشيب معظم فروة الرأس.

وغير أن المتجر الياباني ينجز هذه المهمة الشاقة مقابل مبلغ من المال، ويتقاضى وفقا لـ "أوديتي سنترال" ما يعادل 36 دولارًا عن كل 30 دقيقة من نتف الشعر الأبيض، و67 دولارًا لكل 60 دقيقة، و9 دولارات لكل 10 دقائق إضافية يقضونها في تخليص رأسك من علامات الشيخوخة المزعجة.

وهذا ليس مبلغا زهيدا، لكن عملية سحب شعرة تلو الأخرى من الرأس باستخدام الملقط ليست سهلة على الإطلاق وتعتبر من أصعب المهن.