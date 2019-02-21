معرض دبي العالمي للقوارب بنسخته الـ27 بإضاءة بريطانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في مشهدية فنية تتعدى المألوف وتَعِد بمصفوفة من أفخر يخوت العالم ومستلزمات الملاحة وما تنطوي عليه من ترفيه، يعود معرض دبي العالمي للقوارب بنسخته الـ27 ليغوي شريحة عريضة من الجماهير تتنوع بين الشارين الجديين وعاشقي الاستمتاع بأسلوب حياة الفخامة، وفق ما أكده موقع "سوبرياختس" البريطاني المتخصص بعالم اليخوت.

بين السادس والعشرين من فبراير والثاني من مارس تختبر قناة دبي المائية خمسة أيام من الاحتفالات الحقيقية بالحياة البحرية مع أكثر من 400 عارض و800 ماركة تجارية تحمل هوية ما يزيد على 60 بلداً وتتباهى بعرض منتجاتها وخدماتها خلال الفعالية.

جادة اليخوت الفاخرة تضرب موعداً هذا العام أيضاً لاستقبال أفخر وأحدث تصاميم مصنَعي اليخوت الفاخرة مثل "أملز" و"فيدشيب" و"هيسن" و"سي آر إن" و"بينيتي" و"لورسن" و"أوشيانكو" و"باغليتو". وستشكل "راد زون" مساحة مخصصة اعرض الهياكل البحرية الأفخر بدءاً من السكوترات البحرية المخصصة وصولاً إلى الغواصات التي تتسع لشخص واحد.

ويتسم المعرض بجانب مثير من المرح يتمثل بمسابقات الدراجات المائية، وبطولة الصيد برعاية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومسابقات الفلاي بورد المستمرة طيلة أيام المعرض.

وقد يشعر المرء بنوع من الحيرة حيال نقطة بداية مشوار الترفيه في ظل وجود ما يزيد على 400 يخت يعبر مياه دبي، إلا أنه من ضمن الأسماء الكبيرة التي كانت قيد التداول لجهة الفخامة منذ إطلاقها في دبي قبل بضعة أسابيع برزت "إم/واي هانا" التي تشكل جزءاً من مجموعة طرازات "إيللومين" ضمن أسطول شركة اليخوت الإيطالية "دومينايتور". وقد شكل هذا اليخت قفزةً من مفهوم العالم الافتراضي الذي انطلق خلال المعرض الماضي، ويعتبر منارةً في عالم صناعة اليخوت الفارهة في منطقة الشرق الأوسط.

ولابدّ لزوار المعرض ألا يفوتوا رؤية يخت "ماجيستي 140" حامل توقيع "جلف كرافت" مصنّع اليخوت الفاخرة الممتد بطول 43 متراً والذي يعود للمرة الثانية هذا العام بعد إطلاقه العام الفائت.

يضاف إلى قائمة المشاهدات الممتعة يخت "سيرينا 64" ذو التصميم المبتكر، من صناعة شركة "سيرينا لليخوت"، و"إس 7" أيقونة يخوت شركة "أزيموت لليخوت".

يتجه معرض دبي العالمي للقوارب ببرنامجه الحافل بالمعارض والفعاليات الترفيهية ليحتل موقع حدث العام الأبرز في الإمارات العربية المتحدة وعلامةً ثابتة بارزة على رزنامة رياضة سباق اليخوت.