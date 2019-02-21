لقاح واقٍ من العدوى البكتيرية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف الباحثون في مستشفى هيوستن، كيفية تحوّل العدوى إلى مرض يلتهم لحم الإنسان، وهم يعكفون حالياً على تطوير لقاح لمنع حدوث مضاعفات قاتلة من التهاب الحلق لدى المواليد الجدد وأمهاتهم.

وبحسب «ديلي ميل» فقد وفر الباحثون الأمريكيون عبر دراستهم، الأمل في الحد من الإصابات القاتلة التي تسببها العدوى البكتيرية، واستخدموا الذكاء الاصطناعي للتنقيب في أكبر مجموعة من البيانات التي تم جمعها على الجينوم الخاص بالمجموعة (A) من البكتيريا العنقودية، ما أتاح لهم أخيراً وضع خريطة لها وإمكانية عمل لقاح واقٍ منها. يذكر أن أكثر من 700 مليون شخص يصابون سنوياً بالتهاب حلق مزعج من البكتيريا العنقودية للمجموعة A، والتي يمكن أن تنتقل عبر العطاس، والسعال، واللمس، وغيرها.