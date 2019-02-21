متطوعة ألمانية تكتشف نجم «القزم الأبيض»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

«العمل مع علماء متطوعين يؤدي دائماً إلى المفاجآت».. هكذا وصف مارك كوشنر، رئيس «عوالم الفناء الخلفي»، الذي تعكف عليه وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حالياً، وذلك بعد تمكن خبيرة فضاء متطوعة ألمانية، تعمل ضمن فريق المشروع، من اكتشاف النجم القزم الأبيض الأقدم والأكثر برودة الذي يعرف حتى الآن، والمحاط بشكل كبير بالحطام والغبار، وفق ما أعلنت عنه وكالة «ناسا»، أمس، والتي قالت إن ميلينا تيفنوت، وهي أحد المتطوعين الذين قاموا بفرز البيانات التي سجلها تلسكوب الفضاء «وايد فيلد إنفراريد سيرفي إكسبلورر» التابع لناسا كجزء من مشروع «عوالم الفناء الخلفي»، بقايا بحجم كوكب الأرض لنجم ميت، وذلك خلال بحثها في سجلات وكالة الفضاء الأوروبية، حيث كانت الخبيرة الألمانية تبحث عن أقزام بنية اللون (أجرام تزيد في الحجم عن الكواكب ولكنها تقل عن النجوم)، عندما وجدت شيئاً أكثر بريقاً وأبعد مسافة.

اتصال

وتم تقديم المعلومات إلى مركز «جودارد سبيس فلايت» للرحلات الفضائية التابع لـ «ناسا» في ولاية ماريلاند، والذي استخدم بعد ذلك أحد أكبر التلسكوبات في العالم في مرصد كيك في هاواي لدراسة القزم الأبيض. وقالت تيفنوت، وهي واحدة من بين 150 ألف عالم متطوع يعملون في المشروع، إن القدرة على الاتصال بمثل هذه الموارد المثيرة للإعجاب هي «جانب محفز حقاً» للمشروع.

درجة حرارة

وقالت ناسا إن القزم الأبيض، الذي أطلق عليه اسم «J0207» يبعد نحو 145 سنة ضوئية في مجموعة الجدي النجمية، ويبلغ عمره نحو 3 مليارات عام، استناداً إلى درجة حرارته التي تبلغ 5800 درجة مئوية. ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون هذا هو أول قزم أبيض له عصابات متعددة من الغبار، ويجبر الاكتشاف الفلكيين على «إعادة النظر في نماذج من أنظمة الكواكب، كما يمكن أن يساعدنا في التعرف على المستقبل البعيد لنظامنا الشمسي»، وفقاً لما قاله متحدث باسم وكالة ناسا.